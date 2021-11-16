كلام سعودي جديد عن الازمة مع لبنان...

قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إن "لا أزمة مع لبنان، هناك أزمة في لبنان، أزمة تسبب فيها حزب الله".

وأشار بن فرحان في حديثٍ لـ"فرانس 24" إلى أن "الفساد السياسي والاقتصادي المتفشي في لبنان هو الذي يدفعنا للاعتقاد بغياب الجدوى لوجود سفيرنا في لبنان".