شيا: نريد أن نرى لبنان يزدهر

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ببيان، أن "السفيرة دوروثي شيا حضرت افتتاح الملتقى الثقافي الأميركي في طرابلس، في 15 تشرين الثاني الحالي، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الصفدي"، مشيرة الى أن "هذه المساحة الاميركية الثقافية في مركز مؤسسة الصفدي سوف تعمل على تمكين الشباب والنساء والمهنيين عبر بناء القدرات والبرامج الثقافية والتربوية".والقت شيا كلمة قالت فيها: "ان الملتقى الثقافي الأميركي في طرابلس سوف يوفر الأدوات الضرورية لبناء المهارات وتدريب أفراد يمثلون مستقبل هذا البلد ويرغبون في إحداث فارق واضح في مجتمعاتهم. وأوضحت أن المشاركين في الملتقى سوف ينخرطون في مجموعة واسعة من البرامج تتراوح بين التثقيف الاعلامي والنشاطات المدنية مرورا بالاستدامة الاقتصادية والريادة في الأعمال ومهارات قابلية التوظيف".أضافت: "نريد أن نرى لبنان يزدهر ومبادرات على غرار الملتقى الأميركي الثقافي في طرابلس توفر المعرفة والمهارات اللازمة لسكان شمال لبنان لتعزيز اقتصادهم وتوفير الدعم للمحتاجين وإحداث أثر ملموس في مجتمعاتهم".