لبنان

أبو الحسن: زمن الطعون والطعنات وما أكثرها وآخرها طعنات في ظهور الأشقاء

Lebanon 24
16-11-2021 | 10:56
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غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "طعن بقانون آلية التعيينات وطعن بقانون الشراء العام. واليوم، طعن بتعديلات قانون الإنتخاب الذي يهدد إجراء الانتخابات، إنه زمن الطعون والطعنات وما أكثرها وآخرها طعنات في ظهور الأشقاء. يا للأسف، إنها نتائج تفاهمات وسياسات لم تجلب على البلد الا النكبات والخيبات والأزمات".
 
وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #لبنان_ليس_بخير.
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