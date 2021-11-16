لبنان

بعد لقاءات مع الرؤساء الـ3.. أوغلو يغادر بيروت

Lebanon 24
16-11-2021 | 11:25
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غادر وزير خارجية تركيا مولود شاووش أوغلو والوفد المرافق بيروت على متن طائرة خاصة، بعد زيارة التقى فيها الرؤساء الـ3 ووزير الخارجية. 
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