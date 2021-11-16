"قوى الأمن" توقف مطلوباً في الأوزاعي.. ما هي جرائمه؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "ادعى أحد الأشخاص لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ضد المدعو ع. ع. (مواليد عام 1980 - لبناني) بجرم إطلاق النار عليه والتسبب بإصابته في عينه.وبتاريخ 11-11-2021 ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، أوقفته قوة من المفرزة المذكورة في محلة الأوزاعي، وتبين أن بحقه 3 خلاصات أحكام بجرم سلب بقوة السلاح وتخريب ومذكرة إلقاء قبض، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".