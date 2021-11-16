تصريحٌ جديد للسفيرة الأميركية بشأن لبنان.. هذا ما قالته

أعلنت السفارة الاميركية في بيان، ان "السفيرة الأميركية دوروثي شيا التقت وزير الطاقة الدكتور وليد فياض".وتحدثت شيا إثر اللقاء، فاشارت الى "تقدم كبير في ما خص عقود الطاقة الاقليمية، التي لطالما كانت الولايات المتحدة الأميركية حريصة على ان تمضي قدما".وأكدت شيا "محاولة بلادها الحصول على المساعدات الإنسانية، وتقديم مساعدات حقيقية يومية للشعب اللبناني الذي يعاني منذ وقت طويل من نقص في الطاقة ومن انقطاع الكهرباء".واضافت: "يسرنا ان نتمكن اليوم من احراز تقدم اضافي تجاه حصول لبنان على الغاز من مصر وحصول لبنان على الكهرباء من فائض الكهرباء على الشبكة الأردنية".وقالت: "نحن سعداء بالتقدم الذي نحرزه وممتنون للعمل الشاق الذي قام به نظرائي".