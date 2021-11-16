محتجون قطعوا طريق البداوي احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

قطع مواطنون طريق البداوي الدولي في الإتجاهين بعدما وضعوا سيارات وحاويات نفايات وإطارات سيارات وسطها، إحتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والدواء بشكل جنوني، إلى حد بات فوق قدرة أغلبهم على تأمينها لأنفسهم ولعائلاتهم.وتسبب قطع الطريق في ازدحام خانق للسيارات في المنطقة، وفي الطرقات الفرعية التي جرى تحويل حركة السير إليها.