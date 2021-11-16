"حماية المستهلك" تسطّر محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الشوف

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية في الاسواق، فنظمت في منطقة الشوف 10 محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه حيث كان يتم استيفاء 7 آلاف ليرة على كل كيلوواط ساعة.وأكدت الوزارة متابعة جولاتها في كل المناطق لضبط أي مخالفات وإحالة المخالفين الى القضاء المختص.