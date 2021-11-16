وزير الزراعة: لعلاقات جيّدة مع الجميع بدءاً بالسعودية وصولاً إلى سوريا





سعادة زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن والوفد المرافق، بعد جعيتا، بلدة ميروبا، حيث استقبله النواب: شامل روكز، فريد هيكل الخازن، وروجيه عازار، رئيس بلدية ميروبا السابق أديب خليل ومختارها الياس سعادة وعدد من المزارعين.



ورحب سعادة بـ "وزير الزراعة والوفد المرافق"، عارضا "الصعوبات التي تواجه المزارعين، لا سيما الظروف التي يمر بها لبنان"، وقال: "إن القطاع الزراعي مهم وأساسي، وهناك صعوبات تعترضه، لا سيما أنه قطاع إنمائي وإنتاجي، نحن في أمس الحاجة إليه".



ولفت إلى أن "المزارع ضائع اليوم بين الأسواق"، مشيرا إلى "عوامل الطبيعة ومكافحة الأمراض والحشرات التي تصيب المزروعات على أنواعها"، وقال: "إن المزراع محروم من أكثر حقوقه وأبسطها، لا سيما الضمان الصحي".



ودعا إلى "دعم المزارع عبر قوانين تخفظ استمراريته في تأمين لقمة عيش كريمة له ولعائلته".



خليل ورحب سعادة بـ "وزير الزراعة والوفد المرافق"، عارضا "الصعوبات التي تواجه المزارعين، لا سيما الظروف التي يمر بها لبنان"، وقال: "إن القطاع الزراعي مهم وأساسي، وهناك صعوبات تعترضه، لا سيما أنه قطاع إنمائي وإنتاجي، نحن في أمس الحاجة إليه".ولفت إلى أن "المزارع ضائع اليوم بين الأسواق"، مشيرا إلى "عوامل الطبيعة ومكافحة الأمراض والحشرات التي تصيب المزروعات على أنواعها"، وقال: "إن المزراع محروم من أكثر حقوقه وأبسطها، لا سيما الضمان الصحي".ودعا إلى "دعم المزارع عبر قوانين تخفظ استمراريته في تأمين لقمة عيش كريمة له ولعائلته".

وكذلك، دعا نقيب مصدري الفاكهة والخضار نعيم خليل إلى "دعم المزارع عبر إجراء دراسات علمية للقطاع الزراعي وتسهيل أمور التصدير ومعاملاته ومراقبة وتأمين المبيدات الزراعية والأسمدة الجيدة التي لا تضر بصحة المواطن ولا سمعة الوطن وفتح أبواب التصدير مجددا".



الحاج حسن

من جهته، قال وزير الزراعة: "إن القطاع الزراعي لا يقوم إلا بالتضامن والشراكة الحقيقية والثقة، فالزراعة متجذرة ومتأصلة اليوم في وجداننا الوطني".



وتناول "ما يعانيه البلد من مشاكل وأزمات"، وقال: "لقد وصلنا إلى مكان كثير الصعوبة لا وقت فيه للترف".



ولفت إلى أنه "في ما يخص وزارة الزراعة، فهناك شقان أساسيان أعمل عليهما اليوم: الأول داخلي، والثاني خارجي"، وقال: "نعمل على إعادة فتح الأسواق، فلا شك في أننا كحكومة نواجه إقفال بعض الاسواق، منها ما هو تقني بحت، ومنها ما هو سياسي يرتبط بالإقليم والداخل والخارج".



أضاف: "لا يمكن للبنان أن يعيش بمفرده، فنحن نعيش في بوتقة عربية، ولدينا اصدقاء إقليميون ودوليون، ولا يمكننا أن نكون على عداء مع أحد. إن عدونا الأوحد اسرائيل، وغير ذلك نحن على علاقات جيدة مع الجميع، لا بل يجب أن تكون علاقاتنا جيدة مع الجميع بدءا بالمملكة العربية السعودية وصولا إلى سوريا. هذا أمر محتوم علينا. في وزارة الزراعة، ندرك هذا الأمر جيدا ونعمل عليه. وتحاول الوزارة اليوم العمل على ذلك وأن تكون لديها استراتيجية واضحة، وهذا الأمر يحتاج إلى مساعدة في كل المسائل".



ودعا الوزير إلى "مساعدة الوزارة عبر مشاريع أو أفكار مفيدة للقطاع وذات جدوى اقتصادية، والتقدم بها إلى الوزارة ليتم البحث فيها جديا والسعي إلى تحقيقها. وبذلك، نكون شركاء حقيقيين في بناء الوطن"، وقال: "إن هدفنا الأساسي تمتين الثقة بين المواطن والدولة من خلال مفهوم الشراكة الحقيقية".



أضاف: "هناك خطوة يتم التحضير لها في موضوع المبيدات والاستيراد والتصدير وفتح مجالات جديدة بمعنى أن تكون كل منتوجاتنا المصدرة إلى الخارج جيدة بل ممتازة. وعلينا اليوم أن نثبت للعالم أجمع أننا مصدرين ومستوردين حقيقيين نلتزم الشروط التي وضعت. وفي المقابل، على الآخر أن يكون شريكا حقيقيا".

كفرذبيان

كذلك، زار وزير الزراعة منطقة كفرذبيان، يرافقه المدير العام للوزارة الدكتور لويس لحود ومدير الثروة الحرجية الدكتور شادي مهنا ونقيب المصدرين نعيم خليل. وكان في استقبال الوفد، رئيس البلدية بسام سلامة ونائب الرئيس وهيب عقيقي، مختار البلدة شربل زغيب وعدد من اعضاء المجلس البلدي وفاعليات.



بعد ذلك كان لقاء مع مزارعي البلدة، اطلع الحاج حسن خلاله على احتياجاتهم في هذه الظروف العصيبة، واستمع من رئيس البلدية الى وضع الزراعة في كفردبيان وسبل تطويرها كما ونوعا وتسويقا، واهمية انشاء التعاونيات الزراعية ودعمها.



بدوره، شدد الحاج حسن على "اهمية الزراعة لدعم الصمود المجتمعي وتعزيز الناتج المحلي وعدم الاعتماد على الاستيراد قدر الامكان مع اهمية تحسين النوعية من خلال استعمال السماد الطبيعي"، مثنيا على "دور الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في تصريف الانتاج اللبناني"، واعدا بألا يوفر "أي جهد في سبيل تحسين هذه العلاقات وتطويرها".



وفي الختام، جال وزير الزراعة مع الحاضرين على منصة جمعية "الاطايب" - كفردبيان، وتذوقوا منتجات الجمعية التي تصنع جميع أنواع الفواكه المحلية طبيعيا بمواصفات عالمية.

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