جنبلاط أبرق الى قيادة "فتح" معزيا بجهاد الغول

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، معزيا بوفاة اللواء جهاد الغول، وجاء في نص البرقية: "أتقدّم منكم، باسمي وباسم الحزب التقدمي الاشتراكي، بأحر التعازي بوفاة المناضل اللواء جهاد الغول الذي ناضل إلى جانب الزعيم ياسر عرفات في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وقدّم مسيرة عطاء طويلة من أجل المبادئ التي آمن بها وثابر عليها".