لبنان

4 حيتان ضخمة تظهر قبالة طرابلس.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
16-11-2021 | 13:20
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رصد مواطنون 4 حيتان ضخمة في محيط محمية جزر النخل، وعملوا على تصوير 2 منها، وأبلغوا رئيس محمية الجزر المهندس عامر حداد بذلك.

وأكد المهندس حداد لـ"سفير الشمال" أن الحيتان غالباً ما تتبع السفن، ودخولها الى محيط محمية جزر النخيل يؤكد أن هذا المحيط آمن ونظيف ما يعني أن الحماية القائمة لهذه المواقع البيئية البحرية ناجحة بالكامل.

وأشار المهندس حداد الى أنه ليس بالضرورة أن تبقى الحيتان في محيط جزر النخيل، وهي عبرت من هذه المنطقة خلال انتقالها إلى مناطق أخرى.
 
 
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