لبنان

أشغال تحت الأرض قرب إحدى السفارات.. والجيش يوضح

Lebanon 24
16-11-2021 | 14:24
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن قيام عناصر حزبيين بتنفيذ أشغال تحت الأرض قرب إحدى السفارات في بيروت وحيازتهم بطاقات صادرة عن مديرية المخابرات.
يهم قيادة الجيش أنْ توضح أنّ العناصر المذكورين هم عمال لدى شركة اتصالات تعمل بموجب تكليف رسمي لتنفيذ مشروع تمديد ألياف ضوئية وصيانة الشبكة الهاتفية لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، وأنهم غير حائزين على أي مستند صادر عن مديرية المخابرات.
كما تدعو هذه القيادة إلى عدم نشر معلومات مغلوطة تمسّ بالجيش.
 
وكانت صفحة "أوجيرو" قد نشرت عبر حسابها على تويتر ما يلي: 
"تداول بعض رواد مواقع التواصل خبراُ كاذباُ وبصيغة شبيهة جداً بصيغة مروج الخبر الأساسي ومفاده أن فرق فنية مشبوهة الهوية كانت تعمل على شبكة الإتصالات بالقرب من السفارة السعودية. وعليه تؤكد أوجيرو أن من كانوا يعملون على الشبكة هم تابعين لأحد المتعهدين المتعاقدين معها. إقتضى التوضيح." 
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