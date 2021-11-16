لبنان

وزير السياحة: نعمل على تعزيز التبادل السياحي بين لبنان وتركيا

Lebanon 24
16-11-2021 | 14:42
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصار في بيان، أنه "على هامش الزيارة الرسمية لوزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو إلى لبنان، أقام وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله أبو حبيب مأدبة غداء على شرفه والوفد المرافق، شارك فيه وزير السياحة نصار، وسفير تركيا لدى لبنان على باريش أولوسوي وعدد من الديبلوماسيين في الخارجية اللبنانية، حيث جرى التدوال في العلاقات الثنائية بين البلدين".
 
وتطرق البحث خلال اللقاء إلى موضوع التبادل السياحي بين لبنان وتركيا، حيث أشار الوزير نصار إلى "ضرورة التنسيق لتعزيز السياحة وعقد اتفاقية سياحية تشجع السياح الأتراك على زيارة لبنان واللبنانيين على زيارة تركيا، على أن يتم تحديد موعد لزيارات متبادلة لوزيري السياحة في البلدين في وقت قريب".
 
وشكر الوزير نصار "الوزير الدكتور أبو حبيب على دعوته للمشاركة في مأدبة الغداء، وحرصه على تفعيل القطاع السياحي في البلاد لما له من انعكاس كبير على الإقتصاد الوطني".
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