لبنان

عوامل مهمة لعدم فقدان الدواء في لبنان.. ما هي؟

Lebanon 24
16-11-2021 | 15:30
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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دعم الدواء ليس وحده الحل، الاجهزة الرقابية من التفتيش الصيدلي لمنع السوق السوداء والاحتكار، نظام التتبع من المستورد حتى وصوله للمريض،  والأجهزةالامنية لمنع التهريب، كلها عوامل مهمة لعدم فقدان الدواء".

 

 
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