عوامل مهمة لعدم فقدان الدواء في لبنان.. ما هي؟

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دعم الدواء ليس وحده الحل، الاجهزة الرقابية من التفتيش الصيدلي لمنع السوق السوداء والاحتكار، نظام التتبع من المستورد حتى وصوله للمريض، والأجهزةالامنية لمنع التهريب، كلها عوامل مهمة لعدم فقدان الدواء".

دعم الدواء ليس وحده الحل ،الاجهزة الرقابية من التفتيش الصيدلي لمنع السوق السوداء والاحتكار، ونظام التتبع من المستورد حتى وصوله للمريض والاجهزةالامنية لمنع التهريب عامل مهم لعدم فقدان الدواء — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) November 16, 2021