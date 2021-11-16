مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
في وقت انحسرت بشكل نسبي الحرائق التي تلتهم احراج وغابات لبنان منذ ايام وسط الأمل والرجاء بإطفاء الحرائق السياسية وايجاد المخارج المناسبة لحلول الازمات الخانقة والملفات الضاغطة بدأت طلائع الزيارات الديبلوماسية الى بيروت مع الحراك التركي المتمثل بزيارة وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو وفي انتظار التحرك القطري والاميركي خلال الايام المقبلة.
اوغلو قال إن تركيا أحزنتها الأزمة بين لبنان ودول الخليج داعيا إلى حل من خلال مفاوضات وقد نقل وزير الخارجية التركية رسالة شفهية الى رئيس الجمهورية العماد عون من نظيره التركي رجب طيب اردوغان اكد فيها عمق العلاقات بين لبنان وتركيا ورغبته في تطويرها فيما رحب الرئيس عون بأي مساعدة يمكن ان تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين الى ديارهم.
جاويش نقل دعوة من تركيا الى ميقاتي لزيارة أنقرة...في هذا الوقت ومن بغداد وزير الاتصالات العراقي اعلن المصادقة على اتفاقية لتزويد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز... في اتجاه معاكس كانت بريطانيا تنصح بوقف السفر إلى لبنان باستثناء الحالات الضرورية...
في الغضون على المستوى الداخلي شهدت عين التينة لقاء"بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي تمحور حول الأمور المعيشية برمتها وكان تركيز على البطاقة التمويلية فيما اشارت معلومات تلفزيون لبنان الى ان البحث تناول وجوب التعاون من اجل اعادة عجلة العمل الحكومي وهو ما جدد التأكيد عليه رئيس الحكومة من السراي الكبير بدعوته جميع الافرقاء المشاركين في الحكومة الى التعاون لاعادة العجلة الحكومية الى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حددها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما منها الاشقاء في دول الخليج كما شدد الرئيس ميقاتي على ان القضاء ملجأ لنا جميعا ومن واجبنا حمايته وصيانته.
اوساط مطلعة لفتت الى توسع الاتصالات من اجل حلحلة وفكفكة العقد المتعلقة بقضية التحقيقات والقاضي بيطار وكذلك من اجل ان تؤدي محاولات الوسطاء الى فتح كوة في جدار الأزمة بين لبنان والسعودية ومعها عدد من دول الخليج... وأشارت الأوساط الى أن الرئيس بري يراكم أفكاره على مسارات البحث عن حلول.
في الموازاة أفادت معلومات أوساط مراقبة الى دور-ما لمرجعيات روحية وفي مقدمتها شيخ العقل تبلور بعد ايام قليلة من زيارة البطريرك الراعي للشيخ سامي أبي المنى وذلك بهدف المساهمة في شكل عميق بتأمين ظروف حلحلة في ظل ما يعانيه غالبية اللبنانيين من عيشة قاهرة.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"
انحسر لهيب النيران التي أكلت الثروة الزراعية والحرجية وخصوصا في الجنوب لكن النيران التي تكوي اللبنانيين تتعدد أوجهها ومسمياتها وتطول لائحتها.
المثل الصارخ اليوم تفجرت حرائقه من واقعة الرفع المقنع لدعم حليب الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة والذي تسلل تحت جنح الظلام من دون إعلان رسمي لكن فضحته لوائح الأسعار الجديدة التي ارتفع بعضها بنسبة ثمانمئة بالمئة.. (وعيش يا فقير)...
وفي زمن الشتاء الكامن على الأبواب هل تصدقون ان لهيب لقاح الأنفلونزا رفع سعره إلى عشرين دولارا أي خمسمئة ألف ليرة هذا إذا وجد في السوق أو الصيدليات؟!.. (وعيش يا فقير).
أما لهيب المحروقات فهو في حال تأجج بين الجدول والجدول.
صحيح ان سعر صفيحة البنزين سجل اليوم تراجعا خجولا لا قيمة له لكن المازوت والغاز ظل سعرهما على فلتانه.. (وعيش يا فقير).
أما فلتان الدولار فقد ظل على غاربه وتجاوز سعره اليوم 23 ألف ليرة.
على متن متابعة تداعيات الحرائق حط وزير الزراعة عباس الحاج حسن في كسروان ولاسيما بيت مري معرجا على الصرح البطريركي في بكركي حيث أكد ان زائر الصرح يخرج بتفاؤل على الصعد الاقتصادية والزراعية والسياسية.
في السياسة تسويق لمعلومات عن مساع واقتراحات لحل الأزمة بما يحيي جلسات مجلس الوزراء.
لكن هذه التسريبات ظلت تسريبات مضافا إلى ذلك نفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صحة ما يتم التداول به عن التحضير لحلول على قاعدة (البيطار مقابل مجلس الوزراء).
ميقاتي دعا من السرايا جميع الأطراف المشاركة في الحكومة إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي قبل ان يحط في عين التينة في زيارة تتعلق بالبطاقة التمويلية والشؤون الحياتية.
في أسبوع الملاحة الدبلوماسية الأجنبية حط وزير الخارجية التركية في بيروت حيث أجرى مروحة من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين قبل زيارة مرتقبة لنظيره القطري كما يفترض ان يزور لبنان وفد من الكونغرس الأميركي.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
عزيزي المواطن...
في لبنان، يحق لك أن تمرض، لكن لا يحق لك أن تتعافى، لأن دواء واحدا أصبح سعره يوازي راتب شهر كاملا من الحد الأدنى للاجور.
في لبنان، يحق لك أن تضع وديعة في مصرف لكن لا يحق لك استرجاعها لأن المصرف أعطاها للمصرف المركزي والمصرف المركزي أقرضها للدولة، والدولة عاجزة عن السداد.
في لبنان تقبض شهريا "كوتا" من وديعتك بالليرة اللبنانية على دولار 3900 ليرة ، لكنك تستهلك على دولار 23000 ليرة.
في لبنان، في شهر واحد، يرفع الدعم عن المحروقات والسلع الغذائية والأدوية، وفي المقابل لا جلسة لمجلس الوزراء بل تعطيل للسلطة التنفيذية، ومن يجرؤ على الإعتراض؟
في مقابل الضربات الداخلية، ضربات خارجية: خليجية وأوروبية: الكويت، ووفق صحيفة القبس،
أن جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد، عند انتهائها، وبالتالي يتوجب عليهم وعلى أسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم.
وأوضحت أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله.
أما الضربة الأوروبية فتمثلت في القرار البريطاني بالنصح بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري. وباستثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها.
تأتي هذه الضربات المتلاحقة في وقت يعول فيه اللبنانيون على آخر خرطوشة ديموقراطية التي يصر الجميع، عدا السهو، على وجوب إجرائها، وأحد اوجه هذه الحماسة الإرتفاع المضطرد في أعداد المسجلين من المغتربين حيث بلغ اليوم 165481 بعدما كان امس 150409 أي بزيادة 15072 شخص في مختلف القارات، في يوم واحد.