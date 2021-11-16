لبنان

تلويح بعقولات جدية

Lebanon 24
16-11-2021 | 17:00
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لوَّحت جهات دولية بعقوبات جدّية في حال تأخر إجراء الانتخابات النيابية أو أي وضع مشابه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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