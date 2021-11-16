لبنان

الخلافات تدبّ

Lebanon 24
16-11-2021 | 17:52
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ما تزال الخلافات تدب داخل اجتماعات قطاعية، بحثاً عن تفاهمات حول حجم المساعدات الاجتماعية وضمان استمرارها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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