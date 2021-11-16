20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الخلافات تدبّ
Lebanon 24
16-11-2021
|
17:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما تزال الخلافات تدب داخل اجتماعات قطاعية، بحثاً عن تفاهمات حول حجم المساعدات الاجتماعية وضمان استمرارها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
اجتماع حمدوك والبرهان لحل الخلاف مع المكون المدني لم يتوصل لشيء
Lebanon 24
اجتماع حمدوك والبرهان لحل الخلاف مع المكون المدني لم يتوصل لشيء
17/11/2021 02:42:33
17/11/2021 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة النهضة التونسية: ندعو القوى السياسية والاجتماعية والوطنية لتوحيد الصف ونبذ الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية
Lebanon 24
حركة النهضة التونسية: ندعو القوى السياسية والاجتماعية والوطنية لتوحيد الصف ونبذ الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية
17/11/2021 02:42:33
17/11/2021 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: اجتماعي مع الرئيس الصيني جيد وأبلغته بدعمي لتايوان
Lebanon 24
بايدن: اجتماعي مع الرئيس الصيني جيد وأبلغته بدعمي لتايوان
17/11/2021 02:42:33
17/11/2021 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحل الخلافات سلميا (الجزيرة)
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحل الخلافات سلميا (الجزيرة)
17/11/2021 02:42:33
17/11/2021 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف
اجتماع
تابع
الأكثر قراءة
مواليد 4 أبراج ستتغير حياتهم وظهور اشارات ايجابية جداً قبل الـ 2022!
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج ستتغير حياتهم وظهور اشارات ايجابية جداً قبل الـ 2022!
00:30 | 2021-11-16
16/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سيتحول.. منخفض جوي آتٍ من اليونان سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سيتحول.. منخفض جوي آتٍ من اليونان سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:01 | 2021-11-16
16/11/2021 02:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء سعودي جديد تجاه لبنان... من المتضرر؟
Lebanon 24
إجراء سعودي جديد تجاه لبنان... من المتضرر؟
23:57 | 2021-11-15
15/11/2021 11:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج للأسبوع الثالث من تشرين الثاني.. احذروا هذه الأيام
Lebanon 24
إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج للأسبوع الثالث من تشرين الثاني.. احذروا هذه الأيام
04:20 | 2021-11-16
16/11/2021 04:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تداعيات الازمة المصرفية مستمرة: إقفال ١٠ فروع وصرف ٤٠٠ موظف
Lebanon 24
تداعيات الازمة المصرفية مستمرة: إقفال ١٠ فروع وصرف ٤٠٠ موظف
01:45 | 2021-11-16
16/11/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:29 | 2021-11-16
مرسوم الهيئات الناخبة لم يصل إلى دوائر بعبدا
18:18 | 2021-11-16
عون يرفض.. والحلول متعثّرة
18:12 | 2021-11-16
الإتصالات الحكومية تدور في حلقة مفرغة
18:00 | 2021-11-16
لا مبادرة تركية لمعالجة الأزمة مع الخليج
17:30 | 2021-11-16
عون سيزور قطر نهاية الشهر
17:00 | 2021-11-16
تلويح بعقولات جدية
فيديو
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
11:00 | 2021-11-16
17/11/2021 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
06:26 | 2021-11-16
17/11/2021 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
Lebanon 24
اليسا تُقلق الجمهور.. ظهرت بيدين متورمتين! (فيديو)
03:00 | 2021-11-16
17/11/2021 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact