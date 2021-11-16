لبنان

عون سيزور قطر نهاية الشهر

Lebanon 24
16-11-2021 | 17:30
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علم أن "زيارة الرئيس ميشال عون إلى قطر والتي اتت تلبية لدعوة تلقاها سابقا للمشاركة في حدث افتتاح كأس العالم ٢٠٢2 الفيفا الذي يقام في قطر سيشكل مناسبة للبحث في موضوع أزمة لبنان مع دول الخليج إذ أنه قد يلتقي على الهامش عددا من المسؤولين. ومن شأن هذه الزيارة أن تعكس مدى اهتمام لبنان بالعلاقات اللبنانية - العربية".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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