الإتصالات الحكومية تدور في حلقة مفرغة

أشارت مصادر سياسية متابعة عبر "اللواء" الى ان "الاتصالات والمشاورات الجارية للخروج من مازق تعليق جلسات مجلس الوزراء لم تصل إلى نتيجة وبقيت تدور في حلقة مفرغة، برغم الاضرار والخسارة الكبيرة" التي يتسبب فيها الشلل الحكومي على مهمات وخطط الحكومة وقراراتها لكبح جماح الانهيار الحاصل والمباشرة بحل الأزمة الضاغطة التي يواجهها لبنان، ماليا واقتصاديا ومعيشيا".واعتبرت ان "ما يحكى عن تفاهم لترتيب سيناريو او مخرج، لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من السراي الحكومي خلال الأيام المقبلة، بعد تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على هذا الامر، لخفض حالة التصعيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لا يكفي لوحده لحل مشكلة تعليق جلسات الحكومة لان المشكلة الأساس التي ادت إلى تعليق هذه الجلسات، تتعلق بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بناء لاصرار الثنائي الشيعي، وهي المشكلة التي ماتزال تراوح مكانها بدون حل، بينما مايزال الثنائي متمسكا بمطلبه، ولا يبدو أن لديه قبولا للتنازل عن مطلبه حتى اليوم".