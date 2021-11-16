عون يرفض.. والحلول متعثّرة

لاحظت مصادر مطلعة عبر "اللواء" ان "محاولات تظهير حل من خلال حصر تحقيقات المحقق العدلي، بالأشخاص العاديين وكبار الموظفين والعسكريين، وتحويل الرؤساء والوزراء والنواب الملاحقين، الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تمهيدا لفكفكة المشكلة ما يزال متعثرا بسبب استمرار رفض رئيس الجمهورية لهذا الطرح لاعتبارات ظاهرية تتعلق بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء وباطنها".

(اللواء)