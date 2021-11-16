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لبنان
مرسوم الهيئات الناخبة لم يصل إلى دوائر بعبدا
Lebanon 24
16-11-2021
|
18:29
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أوضحت مصادر رسمية مطلعة عن قرب لـ "اللواء" انه "بعد التساؤلات التي تُطرح في الاعلام وعلى لسان بعض السياسيين، عمّا إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات في 27 آذار كما ورد في قانون الانتخاب بعد تعديله، ان المرسوم لم يصل أصلاً إلى دوائر رئاسة الجمهورية ليتخذ الرئيس قراراه بتوقيعه او لا او ما اذا كان سينتظر تقديم كتلة التيار الوطني الحر الطعن بقانون الانتخاب قبل نهاية المهلة المحددة في 20 الشهر الحالي.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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