"المستقبل" يحث الحريري لعدم ترك الساحة للفراغ

قال نائب رئيس "تيار المستقبل" مصطفى علوش لـ "الديار" أن ثمة فراغات سياسية كبرى خاصة على الساحة السنية، بسبب غياب الرئيس سعد الحريري والغموض الذي يحيط بقضية المشاركة في الانتخابات النيابية من عدمها.ويقول "نحن كتيار نؤكد أن مسألة العلاقة مع دول الخليج مسألة حيوية في لبنان، خاصة أن هناك مئات الآلاف من العاملين الذين يعملون في دول الخليج والذين يساهمون في تخفيف معاناة عائلاتهم، بالاضافة للاشكال الذي يحدثه غياب تيارنا بالوقت الحالي بشكل فاعل، ولذلك سنبقى على قناعة لحث الرئيس الحريري باسرع وقت ممكن لعدم ترك الساحة للفراغ".اضاف" أن التطورات على مستوى العلاقة مع دول الخليج وبالاخص مع المملكة، أضافت وضعاً صعباً على وضع صعب آخر. وهذا ما أدى إلى تفاقم في تدهور العلاقات والوصول إلى إجراءات جديدة وزيادة الحصار على لبنان وخنق الواقع اللبناني، والأمور قد لا تتحسن بظل التعنت القائم في لبنان تجاه وقف التدهور، والحل بإقالة الوزير قرداحي الذي يتمسك به حزب الله، وإصرار الحزب على سياسته التي أدت إلى تدهور العلاقات مع دول الخليج، لذلك فالأمور ستعجّل في إمكانية السقوط في الهاوية والتدحرج بشكل كامل اذا لم يتدارك أولى الالباب ذلك".