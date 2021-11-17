الأمن الغذائي بخطر.. وهذا هو المطلوب

اعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أننا نعيش في دوّامة ارتفاع سعر صرف الدولار كل شهرين والعامل الأساسي هو الموضوع السياسي قبل أن يكون العامل الاقتصادي إضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات والدواء، داعياً الى تصويب الوضع قبل التفكير بالانتخابات بالنسبة للسياسيين فالأمن الغذائي في خطر بسبب عدم إمكانية المواطن الوصول إلى الغذاء.واذ لفت البحصلي في حديث لـ"صوت كل لبنان" الى ان أكثر من يمكن فعله هو التحذير ورفع الصوت اعتبر ان رفع الدولار الجمركي قد يكون منطقياً ولكن لدينا أزمة اجتماعية تؤدي لتضخم الأسعار ولا يمكن للمواطن تحمّلها وتحفيز الحالة الاجتماعية يحصل من خلال تنشيط الاقتصاد .