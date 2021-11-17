"مأساة كل عسكري".. رسالة مؤثرة من عسكري في "الأمن العام" إلى اللواء إبراهيم

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعثها عسكريّ في المديرية العامة للامن العام إلى المدير العام اللواء عباس إبراهيم، وقد حملت عنوان: "مأساة كل عسكري".

ووفقاً للرسالة، فإن العسكري هو مفتش ممتاز من عديد دائرة التدقيق، وقد أرسلها إلى إبراهيم يوم 15/11/2021.

وجاء في الرسالة: "إنني عسكري أنتسب للمديرية العامة للأمن العام التي أجلها وأحترم راعيها الأول حضرة اللواء عباس إبراهيم المحترم. أضع أماكم مأساة كل عسكري ومواطن يعيش في وطنه لبنان المجروح الذي ينزف كل يوم ولا يوجد من يُبلسم جراحه".

وأشارت الرسالة إلى المصاريف التي يدفعها العسكري شهرياً بين إشتراك للمولد وكلفة نقل الأولاد إلى المدرسة والبنزين تصل إلى 8 مليون ليرة شهرياً بينما الراتب لا يتجاوز الـ2 مليون و250 ألف ليرة.

وفي ما يلي، نص الرسالة كاملاً في الصورة: