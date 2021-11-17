عودة الاجراءات الامنية وتحذيرات ديبلوماسية

باشر عدد من المراكز الامنية باتخاذ إجراءات احترازية تخوفاً من اي تطورات امنية في البلد.

في المقابل، يبدو ان التحذيرات الديبلوماسية التي صدرت مؤخرا ونصحت الرعايا الاجانب بعدم التواجد في بعض الاماكن والمناطق في لبنان تأخذ حيزا واسعا من الاهتمام اللبناني نظرا لحساسية الواقع السياسي الداخلي والاقليمي.

وتقول مصادر مطلعة "ان هذه التحذيرات قد لا تكون تحذيرات روتينية، بل صادرة نتيجة قراءة سياسية دقيقة للواقع الاقليمي الذي قد يؤدي الى تفجير بعض الساحات امنيا ومن ضمنهم لبنان ، لذلك فإن بعض المعنيين يأخذون التعاميم الغربية على محمل الجد".