"السجناء الزرق".. احكام بالمؤبد "الى حين الشفاء"





هم سجناء، بعضهم نسي اسمه حتى، ربما ليس ثمة من يسأل عنهم كأنهم في المنفى، هناك حيث "المبنى الأزرق"، التابع لسجن رومية المركزي، والذي بُني في العام 2002، بمبادرة فردية من شقيق أحد المرضى النفسيين الذين نُقلوا الى هذا المبنى كي لا يختلطوا مع غيرهم من السجناء. وبقي السجين في هذا المبنى ما يُقارب الـ42 عاماً الى حين وفاته. اذاً، هؤلاء السجناء هم من أصحاب الاضطرابات النفسية والعقلية، وبعضنا قد يتفاجأ بوجودهم، أو تختلط افكارنا في مقاربتنا لجرائمهم واحكامهم، امّا عقوباتهم فمؤبدة مهما كان الجرم "الى حين الشفاء".

تنقل المخرجة والممثلة زينة دكاش هذه التجربة الى المتلقي، بفيلم يحمل عنوان "السجناء الزرق"، الذي نال جوائز عدة، كما عُرض في "مهرجان البندقية" العام الفائت، وهو الفيلم الوثائقي الثالث لزينة من داخل السجن، بعد عمليها "12 لبناني غاضب" و"يوميات شهرزاد". الى "المبنى الأزرق" في سجن رومية رحلة لا تشبه غيرها من التجارب، حيث لا صلة بين هؤلاء بالعالم الخارجي، ولا قانون ينصفهم فُحكم عليهم بعبارة: "كل مجنون أو معتوه أو ممسوس ارتكب جرما يبقى في السجن إلى حين الشفاء". فمن هم "السجناء الزرق"؟هم سجناء، بعضهم نسي اسمه حتى، ربما ليس ثمة من يسأل عنهم كأنهم في المنفى، هناك حيث "المبنى الأزرق"، التابع لسجن رومية المركزي، والذي بُني في العام 2002، بمبادرة فردية من شقيق أحد المرضى النفسيين الذين نُقلوا الى هذا المبنى كي لا يختلطوا مع غيرهم من السجناء. وبقي السجين في هذا المبنى ما يُقارب الـ42 عاماً الى حين وفاته. اذاً، هؤلاء السجناء هم من أصحاب الاضطرابات النفسية والعقلية، وبعضنا قد يتفاجأ بوجودهم، أو تختلط افكارنا في مقاربتنا لجرائمهم واحكامهم، امّا عقوباتهم فمؤبدة مهما كان الجرم "الى حين الشفاء".تنقل المخرجة والممثلة زينة دكاش هذه التجربة الى المتلقي، بفيلم يحمل عنوان "السجناء الزرق"، الذي نال جوائز عدة، كما عُرض في "مهرجان البندقية" العام الفائت، وهو الفيلم الوثائقي الثالث لزينة من داخل السجن، بعد عمليها "12 لبناني غاضب" و"يوميات شهرزاد".



تقول زينة دكاش في حديث لـ"لبنان24" إنها "فوجئت بوجود هذه الفئة من المساجين في "رومية"، لكن لا أفهم كيف يسمونهم "مجانين"، حتما هم مرضى ومعرضون لارتكاب الجرائم اكثر من غيرهم ولكن عبارة الى حين الشفاء تعني الحكم بالمؤبد". مقاربة استفزت دكاش العاملة ايضاً على أسلوب العلاج بالدراما، فدخلت المبنى الأزرق في العام 2013، متعهدة السير بالعلاج، لاشخاص فقدوا الذاكرة او ربما أرادوا فقدها بارادتهم. وتقول زينة: "قيل لنا في وزارة الصحة انه لا يوجد ميزانية لمعالجة المرضى السجناء، وهناك عجز اصلاً في الموازنة، فقدمت مشروع تمويل للاتحاد الأوروبي وفعلا حصلت على تمويل دعم لأربع سنوات. ونفذنا مع المرضى مسرحية في العام 2016، كانوا هم ابطالها". تقول زينة دكاش في حديث لـ"لبنان24" إنها "فوجئت بوجود هذه الفئة من المساجين في "رومية"، لكن لا أفهم كيف يسمونهم "مجانين"، حتما هم مرضى ومعرضون لارتكاب الجرائم اكثر من غيرهم ولكن عبارة الى حين الشفاء تعني الحكم بالمؤبد". مقاربة استفزت دكاش العاملة ايضاً على أسلوب العلاج بالدراما، فدخلت المبنى الأزرق في العام 2013، متعهدة السير بالعلاج، لاشخاص فقدوا الذاكرة او ربما أرادوا فقدها بارادتهم. وتقول زينة: "قيل لنا في وزارة الصحة انه لا يوجد ميزانية لمعالجة المرضى السجناء، وهناك عجز اصلاً في الموازنة، فقدمت مشروع تمويل للاتحاد الأوروبي وفعلا حصلت على تمويل دعم لأربع سنوات. ونفذنا مع المرضى مسرحية في العام 2016، كانوا هم ابطالها".