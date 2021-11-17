لبنان يتخطى المعدل السنوي للحرائق... ومأمورو الاحراج ضرورة!

ككل عام يشهد لبنان حرائق تأكل "الأخضر واليابس"، فمنذ الاسبوع الماضي يعمل عناصر الدفاع المدني وطوافات الجيش على اطفاء حرائق نشبت في مناطق لبنانية مختلفة.وعقب هذه الكارثة الطبيعية الجديدة، ذكّر خبراء بيئيون "بأهمية توافر مأمورين للاحراج، وانتشال الملف من التجاذبات الطائفية والسياسية، خاصة وان نسبة الغابات الخضراء في لبنان باتت أقل من 13 بالمئة".وأشار الخبراء الى أن "نسبة الحرائق زادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أن حرائق هذا العام تخطت المعدل السنوي لها الذي يبلغ ألف هكتار"، مشيرين الى أن "كلّ هذه المؤشرات تستدعي تحركاً جدياً وسريعاً لما تبقى من لبنان الاخضر بالاضافة الى تفعيل مسألة محاسبة مفتعلي الحرائق".