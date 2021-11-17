عبد الله: هذا ما نحتاجه للتحوّل إلى إقتصاد منتج

أن التحول إلى أقتصاد منتج ،يتطلب تشريعات ومراسيم وقرارات وإعادة نظر بالعديد من الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان.
والأهم من كل ذلك، أننا لن نتمكن من تحفيز وحماية زراعاتنا وصناعاتنا وتشجيع الاستثمار فيهما، ما دام التجار هم الأقوى في جميع مراكز صناعة القرار الأقتصادي والمالي .
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 17, 2021
أن التحول إلى أقتصاد منتج ،يتطلب تشريعات ومراسيم وقرارات وإعادة نظر بالعديد من الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان.
والأهم من كل ذلك، أننا لن نتمكن من تحفيز وحماية زراعاتنا وصناعاتنا وتشجيع الاستثمار فيهما، ما دام التجار هم الأقوى في جميع مراكز صناعة القرار الأقتصادي والمالي .