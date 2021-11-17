عبد الله: هذا ما نحتاجه للتحوّل إلى إقتصاد منتج

غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، عبر حسابه على تويتر كاتباً: "أن التحول إلى أقتصاد منتج، يتطلب تشريعات ومراسيم وقرارات وإعادة نظر بالعديد من الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان".وأضاف، "الأهم من كل ذلك، أننا لن نتمكن من تحفيز وحماية زراعاتنا وصناعاتنا وتشجيع الاستثمار فيهما، ما دام التجار هم الأقوى في جميع مراكز صناعة القرار الأقتصادي والمالي"