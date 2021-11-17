لبنان

إخماد حريق في غدير

Lebanon 24
17-11-2021 | 02:13
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية صباحا، حريقا أتى على مساحات من الأعشاب والأشجار الحرجية في بلدة غدير.
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غدير

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