بدعة جديدة لأصحاب المولدات.. هذا ما يفعلونه

أشارت معلومات الى أن أصحاب المولدات أقدموا على بدعة جديدة باتوا يروجون لها في نطاق عملهم، تحت مسمى "ضمانة لهم" حيث يتوجهون الى منازل المشتركين معهم طالبين مبلغ لا يقل عن 150 الف ليرة، لضمان بقاء عملهم.