لبنان

بدعة جديدة لأصحاب المولدات.. هذا ما يفعلونه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-11-2021 | 03:15
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أشارت معلومات الى أن أصحاب المولدات أقدموا على بدعة جديدة باتوا يروجون لها في نطاق عملهم، تحت مسمى "ضمانة لهم" حيث يتوجهون الى منازل المشتركين معهم طالبين مبلغ لا يقل عن 150 الف ليرة، لضمان بقاء عملهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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