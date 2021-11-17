صرخة اغترابية.. ماذا يجري؟

شكا عدد كبير من المغتربين من عدم تلقيهم الرسائل التي تؤكد تسجلهم للمشاركة في الاقتراع من الخارج، على الرغم من مرور وقت على تسجيل الاسماء.

وسألوا: لماذا كل هذا التأخير، لا سيما وانه لم يبق من مهلة التسجيل سوى ثلاثة أيام، فهل تم تسجيل اسمائنا أم اننا حرمنا من حقنا في الاقتراع؟