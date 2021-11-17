فوضى عارمة امام وزارة التربية.. ماذا يحصل!؟ (صور)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وجود إزدحام كبير وفوضى عارمة امام وداخل القاعة الرئيسية لوزارة التربية، بسبب تهافت المواطنين لتسيير امور ابنائهم، من ناحية تصديق الشهادات، وسحب الإفادات، كون الإدارة لا تعمل الا يوم الأربعاء، والحالة ذاتها في المالية وهيئة ادارة السير.