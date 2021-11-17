لبنان

مجموعة "ن" النسائية امام قصر العدل: لدعم البيطار وحماية تحقيق انفجار المرفأ

Lebanon 24
17-11-2021 | 02:53
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اعتصمت مجموعة "ن" النسائية صباح اليوم أمام قصر العدل في بيروت، ورُفعت لافتات تطالب بدعم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ونددت بالضغوط الشديدة التي يتعرض لها من "منظومة فاسدة" تريد تمييع وتحوير وتزوير التحقيق العدلي.
كما رفعت المعتصمات صوراً لرئيس وأعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهم القضاة: سهيل عبود، جمال الحجار، سهير الحركة، روكز رزق وعفيف الحكيم، طالبة منهم صون العدالة والإنضمام الى لائحة "القضاة الشرفاء"، ورفض تدخل السياسيين في عمل القضاء والتمرد على الإملاءات السياسية وحماية التحقيق في ملف انفجار المرفأ.
 
المصدر: لبنان 24
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