لبنان

الوضع صعب.. هذا ما قاله وزير الصحة عن الدواء وكورونا

Lebanon 24
17-11-2021 | 02:57
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أعلن وزير الصحة فراس الأبيض عن وجود 250 مركزاً للرعاية الطبية على كامل الاراضي اللبنانية، مشيراً الى ان الوزارة في  طور زيادة نوعية وكمية الادوية في هذه المراكز وبإستطاعة اي مواطن ان يأتي اليها ويسجل اسمه، خلال 4 اسابيع سيطبق نظام التتبع على مرضى السرطان والامراض المزمنة.
الأبيض وفي حديث لصوت لبنان، أكد كل اللقاحات لا تزال مدعومة، مشدداً على ان اللقاح الثالث لكورونا سيعطى للعاملين الصحيين وللذين اعمارهم فوق 60 عاما، واصفاً الوضع بالصعب لكن يجب عدم فقدان الامل.
وقال: انا مستعد لفتح الاستيراد الطارىء لكن ضمن شروط السلامة، معلناً عن توجهه الاسبوع المقبل الى باريس، حيث سيتم بحث الدعم الطبي للبنان، ولافتاً الى انه بإستطاعة الصيدلي مساعدة المريض على اختيار دواء الجنريك.
 
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