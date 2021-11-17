لبنان

موسى: ركود في الوساطات لحل الأزمة مع السعودية

Lebanon 24
17-11-2021 | 03:02
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أكد النائب ميشال موسى في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "هناك ركودا في موضوع الوساطات الجدية التي يحتاجها لبنان لحل الأزمة مع السعودية"، مشددا على أن "المطلوب تفعيل الديبلوماسية اللبنانية بشكل كبير والاعتماد على وساطات أصدقاء لبنان لفتح كوة ما".
 
وبالنسبة إلى ربط الأزمة في لبنان بملفات المنطقة، اعتبر أن "المسارات الدولية طويلة يتخللها الصعود والهبوط، ولا مصلحة للبنان بربطه بهذه الملفات"، آملا في "عدم حصول ذلك لأن الأوضاع المعيشية والصحية كارثية ولا تحتمل المزيد من الانتظار".
 
وفي ما يتعلق بالوضع الصحي، دعا إلى "حراك جدي ورفع الموضوع إلى مستوى الأولوية في عمل الحكومة والوزراء المعنيين".
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