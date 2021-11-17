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لبنان
عون يتسلم دعوة إلى ترؤس إحتفال عيد الإستقلال
Lebanon 24
17-11-2021
|
03:06
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إستقبل الرئيس ميشال عون وفداً من قيادة الجيش سلمه دعوة إلى ترؤس الاحتفال لمناسبة الذكرى الـ78 بعيد الإستقلال الذي يتضمن عرضاً عسكرياً رمزياً يقام في وزارة الدفاع بتاريخ 22 تشرين الثاني 2021
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قيادة الجيش
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