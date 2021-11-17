لبنان

وفاة لبناني في البرازيل.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
17-11-2021 | 03:07
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توفي الشاب بديع محمد سالم في بدرو خوان بالبرازيل، بعد تعرضه لعملية سطو. وسالم هو من بلدة البيرة في البقاع، وفق مندوبة لبنان 24.
 
المصدر: لبنان 24
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