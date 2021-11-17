لبنان

بعد ارتفاع عداد كورونا في هذه البلدات... تعميم إلى رؤساء البلديات والاتحادات والمخاتير

Lebanon 24
17-11-2021 | 03:52
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وجّه محافظ عكار عماد اللبكي تعميماً خطياً إلى رؤساء البلديات والاتحادات وروابط المخاتير، بعد ارتفاع أعداد كورونا في البلدات العكّارية، الأمر الذي يُشير إلى نتائج سلبيّة.

وأشار اللبكي في تعميمه إلى أنّ "عدّاد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا قد عاد إلى الارتفاع بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، يُطلب إليكم العودة إلى التّشدّد بتطبيق الإجراءات الوقائية واتّخاذ جميع الاحتياطات اللّازمة لذلك، كما العمل على وضع خطة سريعة وعملية لحثّ المواطنين جميعاً على ضرورة تلقّي اللّقاح والتّسجيل على منصة IMPACT على الرابط: https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine.

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