صراخ وشتيمة داخل مصرف في طرابلس.. ماذا حصل؟

ذكرت مندوبة "لبنان 24" ان احد الضباط المتقاعدين برتبة عميد (ب.أ) قام بالدخول الى احد المصارف في طرابلس، وعمد أشخاص كانوا برفقته الى طرد الزبائن والتوجه بالصراخ والشتيمة للموظفين بالداخل.



وعرف ان الاشكال جاء على خلفية قبض تعويضات، وقد تم تطويقه لاحقاً وعادت الامور الى مجراها الطبيعي.