سرقة كابلات في قرى عكارية

عمد مجهولون على قص كابلات الهاتف الارضي بطول 500 متر، في بلدة الحميرة، والتي تؤمن الاتصالات الهاتفية السلكية لبلدات الحميرة وسيسوق وقلود الباقية التي باتت محرومة منازلها من الخدمة.وكان شبان من ابناء هذه البلدات، قد رصدوا ليل امس حركة مريبة مع اهتزاز هذه الكابلات، وتمكنوا من احباط عملية سرقة الكابل الرئيسي الذي كان السارقون قد قطعوه ولم يتمكنوا من سرقته وفروا الى جهة مجهولة عبر بساتين الزيتون. وقد جرى سحب الكابل المقطوع الى بلدة الحميرة وابلاغ الجهات الأمنية بما حصل.من جهتهم، طالب الاهالي الاجهزة الامنية المختصة ب"فتح تحقيق وتكثيف دورياتها في المنطقة لكشف هوية السارقين ومحاسبتهم، وخصوصا انها المرة الثالثة التي يتم فيها سرقة الاسلاك النحاسية خلال شهرين"، مناشدين اوجيرو "اعادة وصل الكابل لتأمين عودة الاتصالات الهاتفية وخدمة الانترنت الى هذه البلدات".