لبنان

أصحاب "التوك التوك" ينتفضون!

Lebanon 24
17-11-2021 | 04:14
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قطع أصحاب "التوك التوك" طريق تعلبايا – شتورا بالقرب من جامع تعلبايا بالاتجاهين، اعتراضاً على تنظيم محاضر ضبط بحقهم.
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