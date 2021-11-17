لبنان

رمي السيارات بالحجارة على أوتوستراد الرميلة.. بدافع السرقة!

Lebanon 24
17-11-2021 | 04:22
A-
A+
Doc-P-887145-637727449648469247.jpg
Doc-P-887145-637727449648469247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مجهولون ليلا برشق السيارات المارة في منطقة الرميلة المسلك الشرقي من الأوتوستراد بإتجاه ـ بيروت بالحجارة ما أدى إلى تحطم زجاج عدد من السيارات في المنطقة.

وافادت مندوبة "لبنان 24" بأن الدافع من رمي السيارات بالحجارة السرقة وذلك بعد ان تتوقف السيارات على جانب الطريق لتفقد ما حصل معها.
المصدر: لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2021-11-17
06:07 | 2021-11-17
06:00 | 2021-11-17
05:48 | 2021-11-17
05:42 | 2021-11-17
05:30 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website