رمي السيارات بالحجارة على أوتوستراد الرميلة.. بدافع السرقة!

قام مجهولون ليلا برشق السيارات المارة في منطقة الرميلة المسلك الشرقي من الأوتوستراد بإتجاه ـ بيروت بالحجارة ما أدى إلى تحطم زجاج عدد من السيارات في المنطقة.



وافادت مندوبة "لبنان 24" بأن الدافع من رمي السيارات بالحجارة السرقة وذلك بعد ان تتوقف السيارات على جانب الطريق لتفقد ما حصل معها.