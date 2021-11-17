اللقاء الديمقراطي: للاسراع بإطلاق البرامج الاجتماعية

أجرت كتلة اللقاء الديمقراطي بتوجيه من رئيسها النائب تيمور جنبلاط سلسلة من الاتصالات واللقاءات تولاها النائبان وائل أبو فاعور وبلال عبدالله، مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، والبنك الدولي، لمتابعة المشاريع والبرامج الاجتماعية المناطة بالحكومة، وتحديدا برنامج الحماية الاجتماعية ESSN، برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، والبطاقة التمويلية.وأكد اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي المتابعة الحثيثة على كل المستويات، مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، لأجل الإسراع بإطلاق هذه البرامج لا سيما البطاقة التمويلية، التي تشكّل حجر زاوية في توفير مقومات الحد الأدنى من الصمود الاجتماعي والمعيشي للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، الذين تشكل قضاياهم الحياتية على اختلافها الهمّ الأساس.