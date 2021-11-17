لبنان

سلسلة لقاءات لوزير الرياضة...وهذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
17-11-2021 | 04:28
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استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه، المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور عباس خامه يار، يرافقه مدير الإعلام والعلاقات العامة في المستشارية الثقافية الدكتور علي قصير.
 
حضر اللقاء المدير العام للوزارة زيد خيامي، وتخلله بحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في القطاعين الرياضي والشبابي، بما يتوافق مع روح الصداقة والأخوة التي تجمعهما، وبما يتناغم مع الفائدة المتوخاة للرياضيين والشباب، لجهة التفاعل وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والإعداد والإدارة وخلافه.
 
وتم الاتفاق بين الجانبين الإيراني واللبناني على تشكيل لجنة مشتركة، وتكليفها وضع ورقة عمل لخطة تنفيذية للاتفاق المنجز سابقا بين البلدين، بحيث يجري إتمام أطره القانونية في لبنان وإيران سريعا للمباشرة في التنفيذ، تعميما للفائدة المرجوة منه.
 
وفد منظمة اليونيسف
واستقبل الوزير كلاس في حضور رئيس مصلحة الشباب في الوزارة جوزف سعدالله ومستشارته الدكتورة ميرنا صبرا، وفدا من منظمة اليونيسف ضم ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو،  نائب ممثل المنظمة للبرامج وايتي هيغينز، واخصائية برامج التنمية ومشاركة اليافعين والشباب عبير أبو زكي.
 
بحث المجتمعون في العلاقة المستمرة بين الجانبين، وخصوصا في ما يتعلق بتفعيل البرامج الشبابية، وبالأخص ملف البطاقة الشبابية، من ضمن مشروع الوثيقة الشبابية الوطنية التي جرى اقرارها من مجلس الوزراء اللبناني في العام 2012.
 
وتم الاتفاق على تسريع الخطوات المتعلقة بهذا الملف لأهميته، من خلال تشكيل لجنة تتمثل فيها الوزارات والقطاعات المعنية، وتكلف مهمة دراسة متابعة الآليات المناسبة لاطلاق البطاقة الشبابية، ووضع النماذج اللازمة، تمهيدا لإقرارها في مجلس الوزراء.
 
نقابة المعالجين الفيزيائيين
كما استقبل الوزير كلاس في حضور خيامي، وفد نقابة المعالجين الفيزيائيين، برئاسة الرئيس الدكتور إيلي قويق، وتم البحث في آليات تنظيم التعاون القائم بين النقابة والمنتسبين اليها والقطاع الرياضي، وضرورة تخصيص مادة للعلاج الفيزيائي في الرياضة، في التعديلات الجاري بحثها على القانون 629 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة.
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