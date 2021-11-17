شرف الدين عرض المستجدات مع الوزيرة رياشي والتقى وفوداً

زار وزير المهجرين عصام شرف الدين صباح اليوم، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود، وعرض معها المستجدات السياسية والإقتصادية والمالية الراهنة، وبحثا في ملفي التنمية الإدارية والتنمية الريفية في لبنان.من جهة ثانية، استقبل شرف الدين رئيس بلدية عبيه غسان حمزة، وعرض معه ملف المهجرين في البلدة وكيفية العمل على إقفاله.كما استقبل في منزله في عاليه، وفدا كبيرا من "آل جابر" بحث معه في شؤون المدينة والعائلة وأبرز المشاكل التي تعاني منها في ظل الأوضاع الراهنة.