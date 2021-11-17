وزير الطاقة شارك باجتماع حول ندرة المياه

شارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض اليوم في الاجتماع رفيع المستوى حول ندرة المياه: تحدي التنمية المستدامة في المنطقة العربية في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية .وقد تناول هذا الاجتماع الذي حضره عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من كافة الدول العربية بالاضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الاكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية، قضية ندرة المياه في المنطقة العربية وكيفية التعامل معها في ظل تحديات كبيرة اهمها انخفاض جودة المياه وكميتها وزيادة السكان والتغير المناخي والتوسّع العمراني وغيرها .ويحاضر الوزير فياض في الجلسة الفنية الثالثة والتي تناقش كيفية ادارة الموارد المائية الشحيحة خلال النزاع المسلح طويل الاجل.وان هذا الاجتماع يهدف الى توفير منتدى شامل وبيئة حوارية لصناع القرار وشركاء التنمية والمانحين والمجتمع المدني والباحثين لمناقشة التطورات والابتكارات والحلول العلمية في هذا المجال.وسيكون هناك جلسة ختامية تعقد مساء لعرض الرسائل الرئيسية لجميع الجلسات.ويذكر ان الوزير فياض سيترأس أعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته ١٣ المقرر انعقاده يوم غد الخميس في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وسيلقي كلمة بعد تسلمه رئاسة الدورة الجديدة من دولة قطر.