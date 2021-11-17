مسلسل السرقات تابع.. مسلحون سلبوا راعياً 40 رأسا من الماعز

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك بان مسلحين مجهولين اعتدوا بالضرب على الراعي ج. ي. في جرود بلدة الطيبة، وسلبوه 40 رأسا من الماعز والغنم، ثم لاذوا بالفرار.

وباشرت القوى الأمنية بالتحقيق لكشف هوية الفاعلين.