لبنان

مسلسل السرقات تابع.. مسلحون سلبوا راعياً 40 رأسا من الماعز

Lebanon 24
17-11-2021 | 05:23
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك بان مسلحين مجهولين اعتدوا بالضرب على الراعي ج. ي. في جرود بلدة الطيبة، وسلبوه 40 رأسا من الماعز والغنم، ثم لاذوا بالفرار.
وباشرت القوى الأمنية بالتحقيق لكشف هوية الفاعلين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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