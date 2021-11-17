بو حبيب استقبل سفيرة سويسرا في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون كروبسكي وتم البحث

في كيفية تطوير العلاقات الثنائية والتبادلات الثقافية والاقتصادية والتجارية بين البلدين ، والمساعدات التي تقدمها سويسرا الى لبنان خصوصا في ملف النازحين.