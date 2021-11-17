توقيف مروّج مخدّرات... وهذا ما ضُبط بحوزته!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 15-11-2021، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص، بجرم ترويج مخدّرات، ويُدعى:م. ق. (من مواليد عام 1994، لبناني)وضبط بحوزته كمية منها، على الشكل التالي:/870/غ من مادة باز الكوكايين./504/غ من مادة الكوكايين./1،32/كلغ من حشيشة الكيف./1،52/كلغ من الماريجوانا./247/ حبة MDMA/30/غ من مادة كريستال كوكايين./10/ حبّات ترامادول./4/ سجائر ماريجوانا.