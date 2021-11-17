لبنان

توقيف مروّج مخدّرات... وهذا ما ضُبط بحوزته!

Lebanon 24
17-11-2021 | 06:26
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


بتاريخ 15-11-2021، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص، بجرم ترويج مخدّرات، ويُدعى:

م. ق. (من مواليد عام 1994، لبناني)
وضبط بحوزته كمية منها، على الشكل التالي:

/870/غ من مادة باز الكوكايين.
/504/غ من مادة الكوكايين.
/1،32/كلغ من حشيشة الكيف.
/1،52/كلغ من الماريجوانا.
/247/ حبة MDMA
/30/غ من مادة كريستال كوكايين.
/10/ حبّات ترامادول.
/4/ سجائر ماريجوانا.
ميزان حساس، مبلغ مالي وقدره /45،950،000/ليرة لبنانية، و/430/ دولاراً أميركيًا، ومسدس حربي مع ممشط بداخله /9/ طلقات.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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