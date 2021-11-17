10 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في لبنان... ماذا عن عداد الاصابات اليومية؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 655174.

كذلك، سُجلت 10 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8606.