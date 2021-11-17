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لبنان
10 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في لبنان... ماذا عن عداد الاصابات اليومية؟ (صورة)
Lebanon 24
17-11-2021
|
06:34
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 655174.
كذلك، سُجلت 10 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8606.
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